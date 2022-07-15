طوكيو تفوز بتنظيم بطولة العالم لألعاب القوى 2025

المصدر: رويترز

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أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى أمس الخميس عن اختيار طوكيو لاستضافة بطولة العالم 2025.

وستعود المنافسات إلى العاصمة اليابانية، التي استضافت الأولمبياد العام الماضي، بالتزامن مع الاحتفال بمئوية تأسيس الاتحاد الياباني لألعاب القوى.

وقبل يوم واحد من انطلاق نسخة 2022 في يوجين بولاية أوريجون الأمريكية نالت طوكيو حق تنظيم البطولة في 2025 متفوقة على نيروبي وسيليزيا وسنغافورة.

وستستضيف بودابست بطولة 2023.

وقال سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي "وسط ترشيحات قوية جدا قدمت طوكيو ملفا مقنعا".

وأضاف "أتمنى أن تكون البطولة شعلة الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس الاتحاد الياباني في 2025 مع عودة صفوة الرياضيين إلى طوكيو".

ونظمت طوكيو نسخة 1991 بينما أقيمت في اليابان بطولة 2007 ولكن في أوساكا.

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