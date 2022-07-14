مشاركة 43 دولة في بطولة العالم للخماسي الحديث بمصر

المصدر: د ب أ

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أكد الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، مشاركة 43 دولة في بطولة العالم للكبار، والتي ستقام في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 24 وحتى 31 من يوليو الجاري.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري للخماسي الحديث، اليوم الخميس، أن هناك 43 دولة أكدت حضورها، وهي: الأرجنتين، البرازيل، بلغاريا، بوركينا فاسو، كندا، تشيلي، الصين، تايوان، كولومبيا، التشيك، الإكوادور، أستونيا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، غواتيمالا، المجر، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، لاتفيا، ليتوانيا، مالي، المكسيك، مولدوفا، بيرو، بولندا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أمريكا، أوزبكستان، فنزويلا، كرواتيا، الدنمارك، البرتغال، صربيا بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد قرر بالإجماع، في مارس الماضي، إسناد تنظيم بطولة العالم للكبار إلى مصر بدلًا من الصين، التي اعتذرت بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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