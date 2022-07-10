فوز الثنائي الأسترالي إيبدن وبورسيل بلقب زوجي الرجال في ويمبلدون

المصدر: د ب أ

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توج الثنائي الأسترالي ماثيو إيبدن وماكس بورسيل بلقب فئة زوجي الرجال في بطولة ويمبلدون للتنس، ثالث بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي أمس السبت.

وفاز إيبدن وبورسيل على الثنائي الكرواتي المكون من نيكولا ميكتيتش ومات بافيتش بنتيجة 7 /6 و6 /7 و4 /6 و6 /4 و7 /6 في المباراة النهائية.

وأصبح إيبدن وبورسيل أول ثنائي أسترالي يتوج بلقب بطولة ويمبلدون منذ العام 2000، حينما أحرز تود وودبريدج ومارك وودفورد اللقب.

وحصد إيبدن وبورسيل أول لقب لهما في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، في رابع مشاركة لهما في البطولات الكبرى منذ تعاونهما معا.

وخسر إيبدن وبورسيل أمام مواطنيهما نيك كيريوس وتانانسي كوكيناكيس في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.

وشارك إيبدن في ثاني مباراة نهائية له ببطولة ويمبلدون هذا العام بعد خسارته وزميلته سام ستوسور في نهائي الزوجي المختلط.

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