والدا أنس جابر يغيبان عن نهائي ويمبلدون لهذا البسبب

المصدر: د ب أ

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أبدت نجمة التنس التونسية أنس جابر أسفها لغياب والديها عن متابعة المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون بسبب افتقادهما تأشيرات دخول إلى بريطانيا.

وتلعب أنس المباراة النهائية اليوم السبت ضد يلينا ريباكينا من كازاخستان، حيث تأمل أن تكون أول لاعبة من أفريقيا والمنطقة العربية تفوز بلقب في إحدى البطولات الكبرى لـ"الجراند سلام".

ونقلت وسائل إعلام محلية في تونس عن وزير الرياضة والشباب كمال دقيش إنه سيحضر المباراة.

لكن أنس لن تحظى بدعم كامل أفراد عائلتها في ويمبلدون.

وقالت في تصريح لموقع -بي بي سي سبورت- "يخطط أخي حاتم للمجيء من تونس، وآمل أن يكون هنا السبت، لكن للأسف باقي أفراد عائلتي لا يملكون تأشيرات. سيكون الأمر صعبا عليهم لكنهم سيشجعونني في تونس".

وتابعت نجمة التنس "والداي سميرة ورضا وأختي ياسمين لا يستطيعون المجيء إلى لندن، لكن سيكون من الرائع أن يكون حاتم وربما صهري هنا. الآن أتمنى أن يكون يوم سبت رائعا".

وتحظى مباريات جابر بمتابعة جماهيرية واسعة في تونس، حيث تلقب بـ "وزيرة السعادة". وقال وزير الشباب والرياضة إن استقبالا شعبيا سينظم على شرف جابر لدى عودتها إلى الوطن.

وقالت أنس "سمعت أن الاحتفالات في الوطن بعد فوزي في نصف النهائي كانت مجنونة، وستكون أكثر جنونا إذا فزت يوم السبت.أحب أن أرى سعادة التونسيين، رغم أنها لحظة صعبة بالنسبة لهم".

وتابعت جابر "هناك أوقات عصيبة، من الناحية السياسية، لكثير من الناس في الوطن. آمل أن أفوز بمباراة أخرى وأن أستمر في إسعاد الناس".



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