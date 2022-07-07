الكندية هارفي: تم تخديري في الليلة الختامية لبطولة العالم للسباحة

المصدر: رويترز

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كتبت السباحة الكندية ماري-صوفي هارفي في حسابها في انستغرام أمس الأربعاء أنه تم تخديرها في الليلة الأخيرة لبطولة العالم للسباحة، حيث أصيبت بكدمات في الضلوع وارتجاج في المخ.

وأضافت هارفي أنها استيقظت "تائهة تماما" مع وجود مدير الفريق والطبيب إلى جانبها، دون أن تتذكر ما حدث لفترة ما بين أربع وست ساعات خلال الواقعة.

واكتشفت السباحة البالغ عمرها 22 عاما "العديد من الكدمات" في جسدها بعد عودتها إلى وطنها في اليوم التالي، وقالت إنها شعرت أنه يجب عليها مشاركة تجربتها "حيث إن هذه الوقائع تحدث كثيرا".

وتابعت "ما زلت أشعر بالخوف عند التفكير في المجهول من تلك الليلة. بطريقة ما، أشعر بالخجل مما حدث، وأعتقد أنه... لكن لن أترك هذه الواقعة تحدد هويتي".

وحصلت هارفي على برونزية سباق التتابع أربعة في 200 متر في البطولة التي اختتمت في 25 يونيو.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من الاتحاد الدولي للسباحة.

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