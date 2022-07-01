رقم قياسي جديد للسويدي دوبلانتيس في القفز بالزانة خارج القاعات

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل البطل الأولمبي السويدي أرمان‭‭ ‬‬دوبلانتيس رقما قياسيا خارج القاعات في القفز بالزانة بلغ 6.16 متر في لقاء ستوكهولم ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى أمس الخميس، ليحطم الرقم السابق المسجل باسمه والبالغ 6.15 متر، لكنه يقل بفارق أربعة سنتيمترات عن رقمه القياسي العالمي داخل القاعات البالغ 6.20 متر والمسجل أيضا باسمه.

وحقق المتسابق البالغ عمره 22 عاما انتصارا سهلا في المسابقة قبل أن ينافس على 6.16 متر ويفوز من ثاني محاولة وسط سعادة الجماهير السويدية.

وقال دوبلانتيس في تصريحات تلفزيونية "هذا الفوز يحمل مذاقا خاصا. أسرتي وكل المقربين والجماهير السويدية الحاضرة هنا يعرفون أنهم يعنون لي الكثير".

ودخل الأمريكي كريس نيلسن في منافسة مع دوبلانتيس لكن المتسابق السويدي كان يرد بقوة بعد كل محاولة لمنافسه.

وغاب عن سباق 100 متر أبرز المتسابقين البطل الأولمبي لامونت مارسيل جيكوبس، الذي كان من المقرر أن يشارك لأول مرة هذا الموسم في الدوري الماسي، بسبب الإصابة.

وفي غيابه حقق الجنوب أفريقي أكاني سيمبيني الفوز بزمن بلغ 10.02 ثانية في آخر لقاء للدوري الماسي قبل بطولة العالم التي ستنطلق في يوجين بولاية أوريجون الأمريكية في 15 يوليو.

وفي ملعب شيد خصيصا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1912 سجلت فيمكه بول رقما قياسيا في الدوري الماسي في سباق 400 متر حواجز للسيدات بعد أن تفوقت على كل منافساتها لتفوز بالسباق في زمن بلغ 50.27 ثانية.

وتألق البرازيلي أليسون دوس سانتوس ليفوز بسباق 400 متر حواجز للرجال في زمن بلغ 46.80 ثانية ليصبح أول متسابق يكسر حاجز 47 ثانية هذا الموسم.

وسجل دومينيك لوبالو أيضا أفضل زمن هذا الموسم ليفوز بسباق ثلاثة آلاف متر للرجال بزمن بلغ سبع دقائق و29.48 ثانية.

ورغم تألق دوبلانتيس لم تكن الليلة جيدة لبقية المتسابقين السويديين حيث حل البطل الأولمبي في رمي القرص دانييل ستول ثالثا خلف كريستيان تشيخ ومايكولاس أليكنا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز