نفاد تذاكر حفل افتتاح دورة وهران لألعاب البحر الأبيض المتوسط

المصدر: د ب أ

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أعلنت لجنة تنظيم الدورة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية من 25 يونيو الجاري وحتى السادس من يوليو المقبل، أمس الاثنين، عن نفاد جميع تذاكر حفل الافتتاح بعد 24 ساعة من طرحها للبيع عبر المنصة الرقمية التي وضعت خصيصا لهذا الغرض.

وطرح المنظمون 32 ألف تذكرة للبيع بسعر يصل إلى نحو دولار للتذكرة الواحدة.

يذكر أن لجنة التنظيم قررت طرح تذاكر إلكترونية مجانية لتمكين الجماهير من متابعة المنافسات الرياضية، على أن يكون حضور حفل الاختتام بمقابل مادي يرجح أن يكون في نفس مستوى سعر تذكرة حفل الافتتاح.

ومن المتوقع أن يشارك ما يقارب 3500 رياضي من 25 دولة في دورة وهران المتوسطية، حيث سيتنافسون في 24 رياضة.

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