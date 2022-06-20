بطولة العالم للسباحة: الإيطالي شيكون يحطم الرقم العالمي لسباق 100 متر ظهراً

المصدر: رويترز

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حطم السباح الإيطالي توماس شيكون الرقم العالمي لسباق 100 متر ظهرا للرجال، اليوم الاثنين، خلال بطولة العالم للسباحة في بودابست.

وتألق شيكون (21 عاما) وأنهى سباق 100 متر ظهرا في 51.60 ثانية، وهو ما يقل بفارق 0.25 ثانية عن الرقم القياسي السابق للأمريكي رايان ميرفي.

واحتل ميرفي، الفائز بأربع ميداليات ذهبية أولمبية، المركز الثاني، بينما جاء مواطنه الأمريكي هانتر أرمسترونج ثالثا.

وقال شيكون "لا أجد الكلمات للتعبير. كان التنافس مع بطل أولمبي في 2016 (ميرفي) ومجموعة من الأقوياء الآخرين. أنا سعيد جدا".

واستمر التألق الإيطالي عندما أصبحت الشابة بنيديتا بيلاتو البالغ عمرها 17 عاما أصغر إيطالية تفوز بذهبية في بطولة العالم بعدما أحرزت لقب سباق 100 متر صدرا بعد منافسة متقاربة.

وكان الفارق بين أول ثلاث سباحات أقل من 0.1 ثانية حيث سجلت بيلاتو دقيقة واحدة و5.93 ثانية وجاءت الألمانية آنا إليندت خلفها بفارق 0.05 ثانية، ثم احتلت الليتوانية روتا ميلوتيتي، البطلة الأولمبية في 2012، المركز الثالث بفارق 0.09 ثانية.

وقالت بيلاتو المفعمة بالمشاعر بعدما انهمرت الدموع من عينيها أثناء إجراء مقابلة "أنا سعيدة جدا. هذا حلمي وتحول إلى حقيقة الليلة".

وفي وقت سابق اليوم، حطم الشاب الروماني ديفيد بوبوفيتشي الرقم العالمي للشباب، حيث نال ذهبية سباق 200 متر حرة للرجال.

وأصبح السباح البالغ عمره 17 عاما أول سباح روماني يفوز بذهبية في بطولة العالم بعدما أنهى السباق في دقيقة واحدة و43.21 ثانية.

وأنهى بوبوفيتشي السباق متقدما بفارق أكثر من ثانية واحدة على الكوري الجنوبي هوانج سون-وو، بينما جاء البريطاني توم دين البطل الأولمبي في المركز الثالث.

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