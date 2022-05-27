مصر والمغرب في مجموعة واحدة ببطولة أفريقيا لكرة اليد

المصدر: د ب أ

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أسفرت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد، والتي تقام في الفترة من التاسع وحتى 19 يوليو المقبل بمصر، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى مع المغرب والكاميرون.

وحلت الجزائر في القرعة، التي أقيمت مساء أمس الخميس بالقاهرة في المجموعة الثانية، التي تضم الغابون وغينيا وكينيا، فيما ضمت المجموعة الثالثة كلا من تونس والرأس الأخضر ونيجيريا والرابعة كلا من أنغولا والكونغو الديمقراطية والسنغال وزامبيا.

وتقام البطولة في صالتي حسن مصطفي وأكتوبر الدولية بمصر خلال الفترة من التاسع وحتى 19 يوليو المقبل.

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