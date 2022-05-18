تأجيل أولمبياد آسيا لذوي الاحتياجات إلى 2023 بسبب الجائحة

المصدر: رويترز

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قالت اللجنة الأولمبية الآسيوية لذوي الاحتياجات الخاصة واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات أمس الثلاثاء إن دورة الألعاب الآسيوية للعام 2022، التي كان من المقرر إقامتها في مدينة هانغتشو الصينية، تم تأجيلها بسبب جائحة كوفيد-19.

وسيسعى فريق عمل مشكل من قبل اللجنتين بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الصينية لذوي الاحتياجات على إعادة تحديد موعد جديد للأولمبياد في 2023 بدلا من إقامة المنافسات في الفترة من 9 وحتى 15 أكتوبر المقبلين.

يأتي هذا الإعلان بعد قرار صدر في وقت سابق من الشهر الحالي بتأجيل دورة الألعاب الآسيوية إلى 2023 بسبب تفشي الوباء. وكان من المقرر إقامة الأولمبياد في هانغتشو في سبتمبر المقبل.

وجاء في البيان المشترك "كانت الاستعدادات للألعاب الأولمبية تسير بشكل جيد للغاية، وكانت اللجنة المنظمة لأولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة مستعدة لتقديم منافسات رائعة. لم يكن هذا قرارا سهلا". "سنعمل الآن مع اللجنة المنظمة لتأمين موعد جديد يناسب جدول منافسات رياضات ذوي الاحتياجات الخاصة".

وتخضع شنغهاي، المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الصين والبالغ عددهم 25 مليون نسمة، للإغلاق الذي دخل أسبوعه السابع الآن، لكن يتم حاليا إعادة فتح المدينة على مراحل مع خطط لرفع القيود الشهر المقبل.

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