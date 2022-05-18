"نهائي مصري" في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد

المصدر: د ب أ

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تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك المصري إلى نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، أمس الثلاثاء، عقب فوزه على نظيره فاب الكاميروني بنتيجة 36 / 21 في البطولة المقامة حالياً بالنيجر.

وانتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 20 / 10.

وتألق من الزمالك حارس المرمي كريم هنداوي وأكرم يسري وعلي هشام وشادي خليل وعمر الوكيل بكار.

ويلاقي الزمالك نظيره الأهلي غدا الخميس القادم في نهائي البطولة.

كان الأهلي تأهل إلى المباراة النهائية عقب فوزه على فريق دون بوسكو الإيفواري 39 / 23 أمس.

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