للموسم الثاني توالياً.. يوكيتش أفضل لاعب في دوري السلة الأمريكي

المصدر: رويترز

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أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أمس الأربعاء عن فوز نيكولا يوكيتش لاعب دنفر ناجتس بجائزة أفضل لاعب في الدوري للموسم الثاني على التوالي.

وحصل اللاعب الصربي على المركز الأول في تصويت 65 من أصل 100 صحفي وناقد، ليتفوق على الكاميروني جويل إمبيد لاعب فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، فيما جاء اليوناني يانيس أنتيتوكومبو لاعب ميلووكي باكس في المركز الثالث.

وجاء ديفن بوكر لاعب فينكس صنز رابعا وخلفه السلوفيني لوكا دونتشيتش لاعب دالاس مافريكس.

وهذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها ثلاثة لاعبين أجانب على أول ثلاثة مراكز وأربعة من أول خمسة مراكز.

وأصبح يوكيتش البالغ عمره 27 عاما اللاعب رقم 13 الذي يفوز بلقب أفضل لاعب في موسمين متتاليين.

وكان يوكيتش أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل ألفي نقطة ويستحوذ على ألف كرة مرتدة بالإضافة إلى 500 تمريرة حاسمة في موسم واحد كما أنه أول لاعب يبلغ متوسط أرقامه في الموسم 25 نقطة على الأقل و13 كرة مرتدة وست تمريرات حاسمة.

وقاد يوكيتش، صاحب المركز 41 في عملية اختيار اللاعبين الجدد في 2014، فريقه ناجتس إلى الأدوار الإقصائية للموسم الرابع على التوالي لكنه خسر 4-1 أمام جولدن ستيت وريورز في الدور الأول.

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