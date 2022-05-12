أوساكا تنفصل عن "آي. إم. جي" لتؤسس وكالتها الرياضية الخاصة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت وسائل إعلام أن نعومي أوساكا؛ الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى للتنس، انفصلت عن آي.إم.جي لتؤسس وكالتها الرياضية الخاصة "إفولف".

وأكدت أوساكا المصنفة الأولى عالميا سابقا الأمر عبر تغريدة في موقع تويتر.

كما قامت أوساكا بإعادة نشر مجموعة مقاطع فيديو سابقة ناقشت فيها تطلعاتها المهنية.

وفي أحد المقاطع، ناقشت ما يمكن أن تفعله لو لم تكن لاعبة تنس.

وقالت "أنا أحب الرياضة، لذلك ربما (سأكون) وكيلة (رياضيين)".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز