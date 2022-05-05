يتوقع ملامسته 5 ملايين دولار.. عرض قميص برايانت في موسمه الأول للبيع بمزاد

المصدر: رويترز

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قالت إس.سي.بي للمزادات إن قميصا ارتداه كوبي برايانت في موسمه الأول في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين قبل 25 عاما، سيتم بيعه في مزاد الشهر المقبل مع تقدير ثمنه ما بين ثلاثة وخمسة ملايين دولار.

واستهل برايانت مشواره في البطولة بارتداء الرقم ثمانية مع لوس أنجليس ليكرز في 1996، وقالت إس.سي.بي إن القميص الذي سيتم عرضه بالمزاد كان "مطابقا للصور" في أربع مباريات في موسمه الأول من بينها مباراتان في الأدوار الإقصائية.

وأضافت إس.سي.بي في بيان "ترى إس.سي.بي إن هذه العينة المذهلة من الموسم الأول لأسطورة ليكرز من شأنها أن تسجل رقما قياسيا جديدا لقميص كرة سلة.

"الرقم القياسي الحالي هو 3.69 مليون دولار لقميص آخر لكوبي في موسمه الأول أيضا. لكن هذا القميص ارتداه كوبي في الموسم بينما القميص الذي سيتم عرضه في المزاد ارتداه في ظهوره الأول في الأدوار الأقصائية".

وانتقل برايانت إلى دوري المحترفين من المدرسة الثانوية مباشرة، ونال اللقب خمس مرات في 20 موسما مع ليكرز.

وتوفي برايانت في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في يناير 2020.

وتبدأ المزايدة على القميص في 18 مايو وتنتهي في الرابع من يونيو.

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