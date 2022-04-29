الزمالك يهزم الأهلي ويتوّج بلقب سوبر المحترفين لكرة اليد

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بلقب سوبر المحترفين إثر تغلبه على الأهلي بنتيجة 28-25 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الخميس.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفارس الأبيض على النادي الأهلي بنتيجة 15-13.

وتألق من الزمالك قائد الفريق أحمد الأحمر وحارس المرمي كريم هنداوي ويحيى الدرع وأحمد حسام وحسن قداح وعمر الوكيل بكار.

ويقود يد الزمالك الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحسام غريب رئيسا للجهاز وحمادة عبد الباري مديرا إداريا وعمرو على رئيسا للجهاز الطبي وأحمد جمال أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز