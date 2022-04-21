طائرة تُنزل مظليين في مباراة بيسبول تثير ذعراً أمنياً في "الكابيتول"

المصدر: رويترز

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قالت الشرطة إن طائرة عسكرية أنزلت مظليين خلال مباراة بيسبول في العاصمة واشنطن، الأمر الذي تسبب في إنذار أمني في مجمع الكونغرس (الكابيتول) أمس الأربعاء وأدى إلى إخلائه.

ووصفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الإنذار الأمني بأنه "خطأ صارخ ومخيف" من قبل إدارة الطيران الاتحادية، لأنها لم تبلغ شرطة مجمع الكونغرس بعرض مظلات الهبوط المزمع. وقالت إن الكونغرس سيدرس نتائج مراجعة بشأن الحادث لتحديد الخلل الذي وقع.

كانت شرطة مجمع الكونغرس قد ذكرت في بادئ الأمر أنها تتعقب طائرة تشكل "تهديدا محتملا" على مجمع الكونغرس، ثم أعلنت بعدها بدقائق أنه لا يوجد تهديدا وأن المبنى أخلي لمزيد من الحذر فحسب.

وأعلنت دائرة شرطة مقاطعة كولومبيا في وقت لاحق أن الطائرة عسكرية وتنقل أفرادا من فريق جولدن نايتس للمظلات التابع للجيش الأمريكي.

ونزل أفراد الفريق في ستاد واشنطن ناشونالز للبيسبول في متنزه ناشونالز على بعد ما يقرب من كيلومتر ونصف من مجمع الكونغرس.

وقالت بيلوسي في بيان مساء الأربعاء "الذعر غير الضروري الناتج عن هذا الإهمال الواضح أضر على وجه الخصوص بالأعضاء والموظفين والعاملين بالمؤسسات، الذين ما زالوا يعانون من الصدمة الناتجة عن الهجوم على مقر عملهم في السادس من يناير"، في إشارة إلى هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مقر الكونغرس في السادس من يناير 2021.

وأضافت "الكونغرس يتطلع لفحص نتائج مراجعة شاملة لما بعد الحدث تحدد بدقة الخلل الذي حدث اليوم ومن في إدارة الطيران الاتحادية سيتحمل مسؤولية هذا الخطأ الصارخ والمرعب".

وامتنعت إدارة الطيران الاتحادية عن التعقيب.

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