وفاة ممثلة تونس برياضة الأشرعة في الألعاب الأولمبية غرقاً

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد التونسي لرياضة الأشرعة، أمس، وفاة اللاعبة آية قزقز التي شاركت في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة بطوكيو، غرقاً أثناء التدريبات.

وتوفيت آية قزقز إثر انقلاب الزورق الشراعي الذي كانت تستخدمه مع شقيقتها التوأم سارة قزقز في تدريبات المنتخب التونسي بفعل الرياح، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

وأمكن لسارة النجاة فيما لقيت آية حتفها غرقاً، ونُقلت جثتها إلى المستشفى للتشريح.

وأضافت التقارير أن السلطات فتحت تحقيقاً بشأن ملابسات الحادث.

وشارك التوأم قزقز في الألعاب الأولمبية بطوكيو بوصفهما أصغر مشاركتين في الدورة (16 سنة).

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