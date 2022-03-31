الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بالدوري المصري لكرة اليد

المصدر: د ب أ

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توج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك ببطولة الدوري المصري للموسم الحالي 2021/2022، عقب تغلبه على الأهلي بنتيجة 29/22 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات المرحلة الأخيرة من مرحلة تحديد بطل المسابقة.

وارتفع رصيد الزمالك الي 19 نقطة ليحسم تتويجه بلقب دوري المحترفين المصري، فيما توقف رصيد الأهلي للنقطة 15.5 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

ودخل الزمالك مباراة اليوم وهو يحتاج فقط إلي التعادل، بينما كان ينبغي علي الأهلي تحقيق الفوز لحسم لقب دوري المحترفين المصري.

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