تغريم الأسترالي كيريوس ‭25‬ ألف دولار لفقدان أعصابه في إنديان ويلز للتنس

المصدر: رويترز

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قال اتحاد لاعبي التنس المحترفين اليوم الجمعة إنه فرض غرامة قدرها 25 ألف دولار على الأسترالي نيك كيريوس بعد أن فقد أعصابه وانفجر غاضبا وحطم مضربه، الذي كاد أن يصيب أحد جامعي الكرات خلال الخسارة أمام رفائيل نادال في إنديان ويلز للتنس في وقت سابق هذا الشهر.

وبعد هزيمته 7-6 و5-7 و6-4، حطم كيريوس مضربه في الأرض ليرتد وكاد أن يصيب أحد جامعي الكرات كما وجه اللاعب البالغ عمره 28 عاما كلمات مسيئة لمشجع خلال المباراة حيث اشتبك مرارا مع الجمهور والحكم.

وقال متحدث باسم اتحاد المحترفين في بيان إنه تم تغريم كيريوس 20 ألف دولار بسبب التصرف غير الرياضي وخمسة آلاف دولار بسبب الكلمات المسيئة.

ودعا نادال عقب المباراة اتحاد المحترفين إلى مراجعة اللوائح واتخاذ قرارات صارمة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث بينما طالب عدد من اللاعبين بتطبيق عقوبات مشددة للحد من نوبات غضب اللاعبين بعد عدة وقائع مؤخرا.

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