اعتزال المصنفة أولى عالمياً في التنس يصعق وصيفتها

المصدر: رويترز

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شعرت إيجا شيانتيك؛ المصنفة الثانية عالميا، بالدهشة بإمكانية صعودها إلى قمة التصنيف بشكل تلقائي عقب إعلان آشلي بارتي الفائزة بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى اعتزالها بشكل مفاجئ.

وتسعى بطلة فرنسا المفتوحة 2020 لمواصلة موسمها الرائع في ميامي بعد حصدها لقب إنديان ويلز بفوزها على اليونانية ماريا ساكاري 6-4 و6-1 واللقب في الدوحة في فبراير، وقالت إنها كانت تسعى لصدارة التصنيف العالمي.

لكن هذا ربما يحدث بأسرع مما تتخيل لو قررت اللاعبة الأسترالية استبعاد نفسها من تصنيف اللاعبات المحترفات نتيجة اعتزالها.

وقالت شيانتيك "أمر غريب للغاية أن يكون هدفي لمدة يومين وقد يحدث بالفعل بهذه السرعة. لكنه ما زال بعيد المنال لأنه قرارها". "أحد أعضاء فريقي طرق الباب وطلب مني ترك الكمبيوتر المحمول الخاص بي، وشعرت بالخوف، ثم أبلغني أنه من المحتمل أن أصعد إلى صدارة التصنيف العالمي".

وأضافت "عندما قرأنا الأخبار والقواعد التي قد تنطبق، أدركنا أنه لا جدوى من التفكير في ذلك بالفعل في الوقت الحالي".

وصعقت بارتي عالم التنس بإعلان اعتزالها بعمر 25 عاما أمس الأربعاء بعد شهرين من فوزها بلقبها الثالث في البطولات الأربع الكبرى بانتصارها في بطولة بلادها أستراليا.

ووصفت شيانتيك بارتي بأنها قدوة للرياضيين الآخرين بوضع سعادتهم الشخصية فوق كل شيء، لكنها أبلغت الصحفيين أن إعلان اللاعبة الأٍسترالية اعتزالها أثر عليها بشدة.

وتابعت شيانتيك "كنت مفعمة بالمشاعر ليس بسبب موقفي لكن باعتزالها في هذا العمر. احترمها حقا وأعتقد أنها شجاعة باتخاذ هذا القرار".

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