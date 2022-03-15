خسارة مفاجئة تكلف ميدفيديف صدارة التصنيف العالمي

المصدر: رويترز

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فقد دانييل ميدفيديف صدارة التصنيف العالمي وودع بطولة إنديان ويلز للتنس بخسارته أمام جايل مونفيس 4-6 و6-3 و6-1 في مفاجأة بالدور الثالث أمس الاثنين، بينما فاز رافائيل نادال 7-5 و6-3 على دانييل إيفانز ليبقى دون هزيمة في 2022.

وحقق اللاعب الفرنسي الفوز في سادس نقطة لحسم المباراة أمام جمهور متحمس في كاليفورنيا بضربة خلفية ناجحة ليحجز موعدا مع الإسباني الصاعد كارلوس ألكاراز في الدور الرابع.

وقال مونفيس "أنا سعيد جدا الآن وأشعر بارتياح، تحركت بشكل جيد وغيرت من سرعتي كثيرا".

وسمح مونفيس لمنافسه ميدفيديف بكسر الإرسال في الشوط التاسع بالمجموعة الأولى بارتكابه خطأين مزدوجين بجانب ضربتين أماميتين خاطئتين فيما أضاع بطل أمريكا المفتوحة أربع نقاط فقط أثناء التحكم بالإرسال في المجموعة الأولى.

لكن ميدفيديف فقد الزخم في المجموعة الثانية ولم يتمكن من استغلال خمس من ست نقاط لكسر الإرسال.

وكسر مونفيس إرساله في الشوط الرابع بضربة خلفية ناجحة وكرر الأمر في الشوط الثامن بضربة أمامية قوية.

وقاوم مونفيس الإرهاق وفاز بأول أربعة أشواط في المجموعة الأخيرة بينما عجز ميدفيديف عن اغتنام أي فرصة لكسر الإرسال.

وهذه أول مرة منذ 13 عاما يفوز فيها مونفيس (35 عاما) على المصنف الأول على العالم.

ومن المنتظر أن يستعيد الصربي نوفاك ديوكوفيتش صدارة التصنيف العالمي عند إعلان القائمة الجديدة.

وحقق نادال الفوز بسهولة على إيفانز ليحقق انتصاره 17 على التوالي هذا العام، بعدما حصد لقب بطولة أستراليا المفتوحة، وانفرد بالرقم القياسي بحصد لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى.

وخسر نادال إرساله مبكرا، لكنه أدرك التعادل في الشوط الثامن، ثم كسر إرسال إيفانز مرة أخرى ليفوز بأول مجموعة وينال الزخم.

وخسر نادال نقطتين فقط أثناء امتلاك ضربات الإرسال في المجموعة الثانية، وكسر إرسال منافسه مبكرا ليحقق فوزه 400 في مباراة ببطولة للأساتذة بعد ضربة أمامية قوية وينال تحية المشجعين.

وقال نادال "أنا سعيد أن بوسعي مواصلة التقدم في البطولة. أعتقد أنه بعد خوض مباريات قليلة، فإن مستواي يتحسن بشكل تدريجي".

وفي مباراة أخرى، فاز ألكاراز على مواطنه الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت 6-2 و6-صفر.

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