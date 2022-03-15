الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويتوّج بكأس مصر للسلة للمرة العاشرة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج الأهلي بلقب كأس مصر لكرة السلة بعد فوزه 69-65 على الاتحاد السكندري في المباراة النهائية في القاهرة أمس الاثنين.

وهذه المرة العاشرة التي يفوز بها الأهلي باللقب مقابل 11 مرة للاتحاد.

وحصد الزمالك المركز الثالث عقب فوزه على طلائع الجيش 100-90.

وتقدم الاتحاد في الفترة الأولى بفارق ست نقاط حتى وصلت النتيجة 18-12 لكن الأهلي تعادل قبل نهاية الفترة قبل أن يتفوق 22-20.

وانتهت الفترة الثانية والشوط الأول بالتعادل 30-30، لكن الاتحاد تقدم في الفترة الثالثة بفارق بلغ 11 نقطة لكن الأهلي تمكن من العودة وتقدم لأول مرة في هذه الفترة وأنهاها لصالحه 50-49 قبل أن يحسم المباراة بالفوز بفارق أربع نقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز