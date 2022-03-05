"بوما" للمنتجات الرياضية تغلق متاجرها في روسيا

المصدر: د ب أ

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أغلقت شركة بوما للمنتجات الرياضية متاجرها في روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأعلنت الشركة اليوم السبت في هرتسوجيناوراخ أن عملية التشغيل "ستتوقف مؤقتا".

ذكرت الشركة مؤخرا أنها تدير أكثر من 90 متجرا في روسيا، مبينة أن عدد الموظفين يتجاوز 900 شخص.

كانت سلسلة كاملة من الشركات الغربية أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية وبعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أنها ستقيد أعمالها في روسيا أو تجمدها أو تنسحب بالكامل من السوق الروسية.

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