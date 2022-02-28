الاتحاد الدولي للسباحة يلغي بطولة العالم للناشئين في روسيا

المصدر: رويترز

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ألغى الاتحاد الدولي للسباحة بطولة العالم للناشئين التي كان من المقرر إقامتها في مدينة كازان الروسية في أغسطس في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال الاتحاد الدولي إنه اتخذ قرار إلغاء البطولة التي تقام كل عامين بعد التشاور مع الرياضيين والأطراف المعنية.

وأضاف الاتحاد الدولي في بيان يوم الأحد "الاتحاد الدولي للسباحة لن ينظم أي بطولات مستقبلية في روسيا إذا استمرت هذه الأزمة".

وقال الاتحاد الدولي ومقره سويسرا إنه سيقدم أي دعم عملي يمكن أن يقدمه لأفراد عائلة الألعاب المائية المتضررين من الغزو الروسي، الذي بدأ يوم الخميس وقوبل بإدانة سريعة من العديد من الاتحادات الرياضية الدولية.

ويوم الجمعة، ألغى الاتحاد الدولي للسباحة مباراة في الدوري العالمي لكرة الماء في سان بطرسبرج الشهر المقبل كما ألغى بطولة للسباحة التوقيعية والغطس في كازان كانت مقررة في أبريل.

ويعد هذا الهجوم الروسي هو الأكبر على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، وينذر بتغيير نظام ما بعد الحرب الباردة في أوروبا.

وتصف روسيا أفعالها في أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية خاصة".

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