ميدفيديف يهزم نيشيوكا ويبلغ قبل نهائي "أكابولكو" للتنس

المصدر: رويترز

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فاز دانييل ميدفيديف على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا بنتيجة 6-2 و6-3 ليصعد إلى الدور قبل النهائي ببطولة أكابولكو للتنس، حيث من المرجح أن يواجه رفائيل نادال في إعادة لمواجهتهما في نهائي أستراليا المفتوحة.

واستفاد ميدفيديف، الذي ضمن انتزاع صدارة التصنيف العالمي بعد خسارة نوفاك ديوكوفيتش في دور الثمانية في دبي، من ست فرص لكسر الإرسال وسدد 12 ضربة إرسال ساحقة من بينها واحدة حسمت انتصاره بالمباراة.

وقال ميدفيديف في مقابلة بجانب الملعب عند سؤاله عن صدارة التصنيف العالمي "لم يكن من السهل خوض المباراة بعد معرفة (هذا النبأ) خلال اليوم.

"لكي أكون محقا علمت أن نوفاك خسر مباراته لكني لم أعلم أنني سأتصدر التصنيف بعد هزيمته. كنت أعتقد أنه يجب علي تحقيق نتيجة إيجابية هنا".

وأضاف "لذا عندما تلقيت بعض الرسائل علمت أن هذا سيحدث".

وبعد حسم المجموعة الأولى واستغلال جميع الفرص الثلاث لكسر الإرسال والفوز في 80 بالمئة من نقاط إرساله الأول اضطر ميدفيديف لتقديم أفضل ما لديه بعد تأخره 3-1 في المجموعة الثانية.

وينتظر ميدفيديف الفائز من مواجهة نادال بطل أستراليا المفتوحة والأمريكي تومي بول المصنف 39 عالميا.

وفي الشهر الماضي انتزع ميدفيديف أول مجموعتين لكنه خسر أمام نادال الذي توج بلقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى.

وقال اللاعب الروسي إن مواجهة نادال مرة أخرى ستكون استثنائية.

وتابع "فرصة للثأر. يجب أن تتعلم من الأفضل وهذا يعني منه (نادال) ومن روجر (فيدرر) ونوفاك وآندي (موراي)... عندما يخسر أي منهم مباراة يحاول الثأر لنفسه.

"في بعض الأحيان ينجحون في الفوز وفي أحيان أخرى لا وهذا ما سأحاول فعله لو واجهت رفائيل".

وتأهل ستيفانوس تيتيباس، المصنف الرابع عالميا ووصيف البطل في أكابولكو في العام الماضي، إلى الدور قبل النهائي بتغلبه على الأمريكي ماركوس جيرون بنتيجة 6-3 و6-4.

ويلعب تيتيباس ضد البريطاني كاميرون نوري أو الألماني بيتر جويوفيتشك الذي تأهل لدور الثمانية بعد استبعاد ألكسندر زفيريف من البطولة بسبب سلوك غير رياضي تجاه الحكم في إحدى مباريات الزوجي.

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