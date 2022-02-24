ديوكوفيتش يخسر صدارة التصنيف العالمي بعد الهزيمة المفاجئة من فيسلي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلقى نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا هزيمة مفاجئة أمام التشيكي ييري فيسلي الصاعد من التصفيات في بطولة دبي اليوم الخميس بعد خسارته بنتيجة 6-4 و7-6 في دور الثمانية وسيتنازل عن عرش تنس الرجال الأسبوع المقبل.

وتعني هزيمة اللاعب الصربي أن دانييل ميدفيديف بطل أمريكا المفتوحة، الذي ينافس حاليا في أكابولكو، سينتزع صدارة التصنيف العالمي يوم الاثنين.

وسيصبح الروسي ميدفيديف أول لاعب غير ديوكوفيتش أو روجر فيدرر أو رفائيل نادال أو آندي موراي يتصدر التصنيف العالمي منذ أول فبراير 2004.

وقضى ديوكوفيتش 361 أسبوعا وهو رقم قياسي على عرش تنس الرجال وفاز بثمانية ألقاب في بطولات المحترفين من بينها ثلاثة ألقاب كبرى منذ استعادته صدارة التصنيف في فبراير شباط 2020.

وقال ديوكوفيتش للصحفيين "لسوء الحظ، لم أكن في يومي.

"أوجه التهنئة لييري. لعب بشكل أفضل.. كان إرساله هائلا. قدم مباراة رائعة إجمالا.

"بالطبع كنت أتوقع تقديم أداء أفضل. أعني أنني أستطيع أن أفعل ما هو أفضل لكني أرفع القبعة لييري".

وفي أول بطولة يخوضها منذ ترحيله من أستراليا المفتوحة قبل انطلاق أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم خسر ديوكوفيتش إرساله في الشوط الأول.

ورد ديوكوفيتش كسر الإرسال سريعا والنتيجة 1-2 لكن فيسلي لم يسمح له أبدا باللعب بطريقته ليحسم اللاعب التشيكي المجموعة الأولى لصالحه بنتيجة 6-4.

وبدأ اللاعب الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى المجموعة الثانية بقوة لكن فيسلي حافظ على مستواه الرائع ليتقدم مبكرا في الشوط الفاصل ويحقق انتصاره الثاني في مسيرته على ديوكوفيتش.

وقال ديوكوفيتش إنه لا يزال يحاول استعادة إيقاعه.

وتابع "كلما لعبت المزيد من المباريات، زادت ثقتي وشعرت براحة أكبر في الملعب".

من جهته قال فيسلي إن السعادة لا تسعه بالفوز على ديوكوفيتش.

وأضاف "لم أكن أعتقد أنني سأحظى بفرصة أمام نوفاك.

"إنه واحد من أعظم اللاعبين على مر العصور.

"من الرائع أن يتربع وجه جديد على عرش تنس الرجال. نوفاك بطل حقيقي. كان المصنف الأول لمدة 361 أسبوعا لكن التنس يحتاج إلى وجه جديد في صدارة التصنيف وهناك جيل جديد قادم وهو أمر رائع للرياضة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز