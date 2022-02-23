نزال فيوري - وايت على لقب بطولة العالم 23 أبريل

المصدر: رويترز

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أعلن تايسون فيوري بطل العالم على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء أنه سيدافع عن لقب مجلس الملاكمة العالمي في الوزن الثقيل أمام ديليان وايت يوم 23 أبريل.

وقال فيوري، الذي يخلو سجله من الهزائم، إن وايت وقع عقد النزال قبل ساعات قليلة على الموعد النهائي.

ولم يخض فيوري أي نزال منذ فوزه بالضربة القاضية على ديونتاي وايلدر في نزالهما الثالث في أكتوبر.

ومن المتوقع إقامة النزال باستاد ويمبلي في لندن.

وقال فيوري في مقطع فيديو على تويتر "لقد وقع الرجل (وايت) على أكبر عقد سيحصل عليه في حياته".

وأضاف فيوري أنه سيأخذ استراحة الآن من وسائل التواصل الاجتماعي إلى ما بعد نهاية نزاله ضد وايت.

وقال "سأذهب إلى معسكر تدريبي لأمنح ديليان وايت كل الاحترام الذي يحتاجه في العالم. لن أستخف أبدا بأي شخص في حياتي، وسأمنح هذا الرجل كل الاحترام الذي يستحقه".

ووايت هو المنافس الإلزامي لحزام مجلس الملاكمة العالمي الذي يحمله فيوري وكان ينتظر منذ سنوات الحصول على فرصة الفوز باللقب العالمي باعتباره المنافس الأعلى تصنيفا في مجلس الملاكمة العالمي.

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