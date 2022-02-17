تغيير لافتة هوليوود إلى "رامز هاوس" بعد فوز الفريق بالسوبر بول

المصدر: رويترز

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تغيرت لافتة هوليوود الشهيرة في لوس أنجليس بشكل مؤقت، لتكون "رامز هاوس" أمس الأربعاء احتفاء بفوز الفريق المنتمي للمدينة يوم الأحد في المباراة النهائية من دوري كرة القدم الأمريكية المعروفة بالسوبر بول.

فقد بدأت أطقم العمل يوم الاثنين في تغطية الأحرف البيضاء التي يبلغ ارتفاعها 15.2 متر التي تعلو جبل ماونت لي بالمدينة، حيث تم نصب نسخة من اللافتة الشهيرة المطلة على مركز السينما والتلفزيون في جنوب كاليفورنيا لأول مرة في 1923.

وبحلول وقت مبكر من أمس الأربعاء، أمكن رؤية العبارة الجديدة من على بعد أميال.

ومن المقرر إعادة اللافتة لشكلها المعتاد في وقت اليوم الخميس.

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