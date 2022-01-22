نجم تزلج الألواح الأمريكي شون وايت في الأولمبياد للمرة الخامسة

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تم اختيار نجم التزلج على الألواح الأمريكي شون وايت، المتوج بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية، ضمن الفريق الأمريكي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة، لتكون المشاركة الخامسة له في الدورات الأولمبية الشتوية.

وكان وايت (35 عاماً) توج بالميدالية الذهبية في كل من دورات 2006 و2010 و2018 الأولمبية الشتوية، واحتل المركز الرابع في دورة 2014 .

وعانى وايت خلال هذا الموسم من مشكلة في الكاحل ثم أصيب بعدوى فيروس كورونا، لكنه عاد عبر منافسات كأس العالم واعتلى المنصة محتلا المركز الثالث في الجولة التي أقيمت في سويسرا مطلع الاسبوع الماضي، ليتأهل بذلك للمشاركة في أولمبياد بكين 2022 الشتوي المقرر في العاصمة الصينية بين الرابع و20 من فبراير المقبل.

وقال وايت في بيان أصدره الفريق الأمريكي مساء أمس الجمعة "كل دورة أولمبية تختلف عن غيرها. الآن ينصب تركيزي على التدرب بشكل أكثر ذكاء وليس أكثر قوة. أستجيب لجسدي وأعرف متى أندفع ومتى اتمهل."

وسيضم الفريق الأمريكي للتزلج على الألواح أيضا كلو كيم بطلة تزلج نصف الأنبوب في أولمبياد 2018 .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز