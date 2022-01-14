قبل يومين من أستراليا المفتوحة.. توميتش يصاب بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

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قال برنارد توميتش إنه أصيب بفيروس كورونا بعد نحو يومين من توقعه ذلك، حيث ظهرت عليه أعراض المرض خلال الخسارة في تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس يوم الثلاثاء.

وأبلغ اللاعب الأسترالي البالغ عمره 29 عاما حكم مباراته ضد الروسي رومان سافيولين أنه نتيجة عينته ستكون إيجابية "في غضون يومين" وهذا ما تحقق.

وأشار توميتش إلى أنه عانى على الجانب الذهني أكثر من معاناته البدنية، لأنه كان متحمسا للعودة أمام جماهير بلاده.

وأضاف لصحيفة ملبورن أيدج "أنا حزين لأن الفيروس منعني من ذلك".

وتنطلق بطولة أستراليا المفتوحة يوم الاثنين المقبل.

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