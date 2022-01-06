رئيس وزراء أستراليا حول إلغاء تأشيرة ديوكوفيتش: القوانين هي القوانين

المصدر: رويترز

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قال سكوت موريسون، رئيس وزراء أستراليا، إنه "لا أحد فوق القانون" بعد إلغاء سلطات الحدود الأسترالية تأشيرة دخول نوفاك ديوكوفيتش وحرمانه من اللعب في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وكتب موريسون في حسابه في تويتر "تم إلغاء تأشيرة ديوكوفيتش. القوانين هي القوانين، خاصة عندما يتعلق الأمر بحدودنا. لا أحد فوق القانون".

وكان المصنف الأول عالميا حصل على إعفاء طبي من أخذ تطعيم فيروس كورونا للمشاركة في أستراليا المفتوحة، لكنه أمضى ليلة في مطار ملبورن بسبب مشكلة متعلقة بالتأشيرة.

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