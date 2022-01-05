لاعبة التنس الأمريكية ستيفنز تتزوّج من لاعب كرة القدم ألتيدور

المصدر: رويترز

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أعلنت الأمريكية سلون ستيفنز الفائزة بلقب أمريكا المفتوحة للتنس 2017 زواجها من لاعب كرة القدم جوزي ألتيدور.

ونشرت ستيفنز، التي أعلنت خطبتها في أبريل 2019 صورة لهما يسيران جنبا إلى جنب مع تعليق يشير إلى أن حفل الزفاف أقيم يوم السبت الماضي مع مطلع العام الجديد.

وكانت الأمريكيتان جنيفر برادي وأماندا أنيسيموفا من بين الأصدقاء الذين علقوا سريعا على صورة العروسين في ميامي.

وكتبت أسطورة التنس بيلي جين كينج المصنفة الأولى على العالم سابقا على تويتر "خالص التهاني لستيفنز وجوزي". "كل التمنيات الطيبة في حياتكما الجديدة معا".

وفازت ستيفنز البالغ عمرها 28 عاما بأمريكا المفتوحة في 2017 ووصلت إلى أعلى مركز في مسيرتها بالتصنيف العالمي في 2018 حين احتلت المركز الثالث.

ويلعب ألتيدور البالغ عمره 32 عاما مع نادي تورونتو في الدوري الأمريكي لكرة القدم وسجل 42 هدفا في 115 مباراة مع المنتخب الوطني الأمريكي.

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