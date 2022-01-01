أريجاوي وتايي يحطمان الرقم القياسي العالمي لسباق 5 آلاف متر

المصدر: رويترز

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أنهى الثنائي الإثيوبي بيريهو أريجاوي وإيجيجايهو تايي العام 2021 بصورة رائعة بتحطيم الرقم القياسي العالمي لسباق خمسة آلاف متر للرجال والسيدات في برشلونة اليوم الجمعة.

وكان أريجاوي البالغ عمره 20 عاما اقترب من تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل باسم جوشوا تشيبتيجي في مدينة ليل الشهر الماضي لكنه فعلها اليوم الجمعة مسجلا 12 دقيقة و49 ثانية ليقتطع ثانيتين من الرقم القياسي السابق الذي سجله العداء الأوغندي.

وانطلق الرجال والسيدات في التوقيت ذاته مما سمح للعداءة تايي البالغ عمرها 21 عاما باستخدام المتسابقين الرجال لتحديد السرعة.

وسجلت تايي 14 دقيقة و19 ثانية وهو ما يقل بحوالي نصف دقيقة عن الرقم القياسي للسباق المختلط لتتفوق على السويدية ميراف باهتا التي حلت ثانية مسجلة 15:04 دقيقة.

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