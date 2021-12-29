إقامة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد في يونيو المقبل

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، اليوم الأربعاء، إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية الخامسة والعشرين للرجال خلال الفترة من 22 يونيو القادم حتى الثاني من يوليو المقبل.

وأصدر الاتحاد الإفريقي لليد بيانا صحفيا، بشأن إقامة النسخة المقبلة من البطولة القارية، التي كان مقررا لها من 13 إلى 23 يناير 2022 في المغرب.

وذكر الاتحاد في بيانه أن البطولة تم تأجيلها لتقام في الصيف القادم مع إعادة القرعة في وقت لاحق.

وأوضح بيان الاتحاد "في 8 ديسمبر 2021، نظم الاتحاد الإفريقي لكرة اليد عن طريق الفيديو، من مكتبه الرئيسي في أبيدجان (كوت ديفوار)، قرعة كأس الأمم الإفريقية الـ25 للرجال، والمخطط لها مبدئيا في الفترة من 13 إلى 23 يناير 2022 في المغرب".

وأضاف "بعد القرعة المذكورة، سجلت أمانة الاتحاد الإفريقي طلبين للإلغاء، من الجزائر وزامبيا. وفي ضوء أهمية الدفوع المقدمة، ومن أجل فهم أفضل للوضع، علق الاتحاد الإفريقي لكرة اليد نتائج القرعة وأرجأ المنافسة إلى موعد لاحق".

وكشف الاتحاد "بعد الفحص، أرسلت اللجنة التنفيذية المطالب المذكورة إلى مجلس الإدارة، الذي قرر إعادة قرعة البطولة على أن يتم الإعلان عن التاريخ الجديد لإجرائها لاحقا".

وأشار الاتحاد "لقيت المطالب الواردة من زامبيا والجزائر استجابة إيجابية. كما تقرر أيضا فحص حالات الدول الأخرى التي أعربت عن رغبتها في المشاركة، وإمكانية مراعاة تلك الطلبات المختلفة".

واختتم الاتحاد بيانه، قائلا "تم تأجيل كأس الأمم الأفريقية الـ25 للرجال لتقام من 22 يونيو 2022 إلى 2 يوليو 2022".

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