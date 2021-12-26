إصابة لاعب التنس الكندي شابوفالوف بكورونا

المصدر: د ب أ

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أعلن نجم التنس الكندي دينيس شابوفالوف إصابته بفيروس كورونا المسجد عقب وصوله سيدني للمشاركة في بطولة كأس رابطة المحترفين.

وكان شابوفالوف (22 عاما) من أوائل اللاعبين الذين توجهوا إلى أستراليا للمشاركة مع الفريق الكندي في بطولة كأس رابطة المحترفين التي تقام خلال الفترة من الأول وحتى التاسع من يناير المقبل وبعدها بنحو أسبوع تنطلق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.

وفي تغريدة للاعب الكندي عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أوضح انه يعاني من أعراض بسيطة.

وقال شابوفالوف "أهلا بكم جميعا، أودت إعلامكم أنه لدى وصولي إلى سيدني، جاء اختباري إيجابيا لفيروس كورونا".

وأضاف "اتبع جميع البروتوكولات بما في ذلك العزل وإبلاغ الأشخاص الذين اختلطت بهم".

وأوضح اللاعب الكندي "حاليا لدي أعراض بسيطة وأتطلع للعودة إلى الملعب عندما يكون الوضع آمنا".

وبموجب اللوائح، ينبغي على كل اللاعبين المشاركين في بطولة أستراليا المفتوحة أن تكون نتيجة اختبارهم لفيروس كورونا سلبية، قبل 72 ساعة من السفر إلى ملبورن.

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