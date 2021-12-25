وضع متسابقة الدراجات الهولندية "بيترز" في غيبوبة مستحثة طبياً

المصدر: رويترز

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‬‬أعلن الاتحاد الهولندي للدراجات يأمس الجمعة أن المتسابقة الهولندية إيمي بيترز؛ بطلة العالم ثلاث مرات في سباق ماديسون، وضعت في غيبوبة مستحثة طبيا بعد جراحة عقب تعرضها لحادث تصادم خلال تدريب في إسبانيا.

ونقلت بيترز البالغ عمرها 30 عاما بطائرة إسعاف إلى مستشفى واضطر الأطباء لوضعها في هذه الغيبوبة المستحثة.

وأضاف الاتحاد الهولندي أنها ستبقى في هذه الغيبوبة خلال الأيام القليلة المقبلة وبعد ذلك سيقوم الأطباء بتقدير الجدول الزمني لتعافيها.

وفازت بيترز بسباق ماديسون في بطولة العالم في 2019 و2020 و2021 إلى جانب كيرستن فيلد، لكنها لم تحصل على ميدالية في أولمبياد طوكيو هذا العام بعدما احتلت المركز الرابع.

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