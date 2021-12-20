رادوكانو شخصية العام الرياضية في استفتاء "بي. بي. سي"

المصدر: رويترز

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نالت لاعبة التنس إيما رادوكانو جائزة شخصية العام الرياضية من هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أمس الأحد عقب تتويجها البارز بلقب بطولة أمريكا المفتوحة.

وفاجأت رادوكانو عالم الرياضة في سبتمبر الماضي حين أصبحت أول لاعبة صاعدة من التصفيات تحرز لقبا بالبطولات الأربع الكبرى عندما هزمت الكندية ليلى فرنانديز في النهائي بفلاشينج ميدوز.

كما أصبحت رادوكانو (19 عاما) أول بريطانية تحقق لقبا بالبطولات الأربع الكبرى منذ فرجينيا ويد في ويمبلدون 1977.

وتفوقت رادوكانو على الغطاس توم دالي، الذي احتل المركز الثاني والسباح آدم بيتي؛ صاحب المركز الثالث بجانب الملاكم تايسون فيوري ولاعب كرة القدم رحيم سترلينغ في الترشيحات للجائزة.

وقالت رادوكانو، التي بلغت الدور الرابع في ويمبلدون هذا العام أيضا في مشاركتها الأولى بالبطولات الكبرى: "شرف كبير أن أكون ضمن المرشحين والفوز مذهل للغاية".

وكان البريطاني آندي موراي آخر لاعب تنس يحصد الجائزة في 2016 كما نالها في 2015 و2013.

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