خطوبة المصنفة الأولى عالمياً في التنس الأسترالية بارتي

المصدر: رويترز

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أعلنت آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا في منافسات التنس خطبتها لشريكها منذ فترة طويلة جاري كيسيك عن طريق رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء.

ونشرت اللاعبة الأسترالية صورة على إنستغرام بينما كانت تبتسم إلى جانب كيسيك ووضعت شعار خاتم الخطوبة وكتبت "زوج المستقبل".

وستنهي بارتي (25 عاما) العام في صدارة التصنيف العالمي للمرة الثالثة على التوالي بعدما توجت بخمسة ألقاب هذا الموسم ومنها بطولة ويمبلدون، لتحرز لقبها الثاني في البطولات الأربع الكبرى.

وكان ظهور بارتي الأخير عندما خاضت بطولة أمريكا المفتوحة في سبتمبر قبل أن تعود إلى أستراليا، ويمكن أن تتوقع الدعم الهائل من المشجعين في ملبورن بارك عند إقامة بطولة أستراليا المفتوحة في يناير.

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