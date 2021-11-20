ديوكوفيتش مجبر على التطعيم للعب في أستراليا المفتوحة

المصدر: رويترز

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أكد كريغ تايلي، مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أن نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا وبقية اللاعبين يجب أن يحصلوا على تطعيم ضد كوفيد-19 للمشاركة في البطولة في يناير المقبل.

ورفض ديوكوفيتش الكشف عن موقفه من التطعيم، وقال إنه سينتظر معرفة البروتوكولات الصحية للاتحاد الأسترالي للتنس قبل اتخاذ قرار بشأن اللعب في ملبورن بارك.

وقال تايلي للصحفيين: "هناك الكثير من التكهنات بشأن التطعيم ولأكون واضحا.. عندما أعلنت السلطات أن الجميع في الموقع يجب أن يحصلوا على التطعيم اتخذنا قرارنا بشأن مجموعة اللاعبين".

وواصل "قال نوفاك إنها مسألة شخصية. نحب أن يلعب نوفاك هنا ويدرك أنه يجب أن يحصل على التطعيم للمشاركة".

وصرح ديوكوفيتش في وقت سابق بأنه يأمل ألا يصبح التطعيم ضد الفيروس إجباريا وشرطا للمشاركة في بطولات اللعبة وطالب بدعم حرية اللاعبين في الاختيار.

ويأتي الإعلان بعد أشهر من المفاوضات بين الاتحاد الأسترالي للتنس وحكومة ولاية فيكتوريا، التي تصر على حصول الجميع في ملبورن بارك على لقاح كورونا.

وفتح سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا الباب أمام اللاعبين غير المطعمين قائلا إنه سيُسمح لهم بدخول البلاد اذا قضوا 14 يوما في الحجر الصحي.

لكن دانييل أندروز، رئيس وزراء ولاية فيكتوريا، شدد على عدم منح إعفاء للاعبين غير المطعمين.

ويتقاسم ديوكوفيتش الرقم القياسي للرجال بالحصول على 20 لقبا بالبطولات الأربع الكبرى مع رفائيل نادال وروغر فيدرر ويتطلع اللاعب الصربي لكسر التعادل بالفوز بلقبه العاشر في أستراليا اذا قرر اللعب مطلع العام المقبل.

وأكد نادال مشاركته في ملبورن بارك لكن فيدرر، الذي نال جرعة كاملة من اللقاح مثل اللاعب الإسباني، سيغيب عن البطولة للتعافي من جراحة أخرى بالركبة.

وأشار تايلي إلى أن 80 في المئة من اللاعبين حصلوا على التطعيم بالفعل وسيخوضون المباريات أمام مدرجات ممتلئة بالجماهير في كل الملاعب عند انطلاق البطولة في 17 يناير.

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