الأهلي يحتفظ بدوري المرتبط المصري للسلة للمرة الثانية توالياً

المصدر: د ب أ

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توج النادي الأهلي بلقب دوري المرتبط لكرة السلة للمرة السابعة في تاريخه والثانية على التوالي، على حساب فريق الاتحاد السكندري في نهائي البطولة.

وتغلب الأهلي 69 / 67 على الاتحاد في مباراة الرجال التي جرت بينهما أمس الأربعاء بإياب الدور النهائي للمسابقة، فيما تغلب فريق المرتبط تحت 18 سنة بالنادي الأحمر على نظيره السكندري بنتيجة 84 / 69.

وكانت جولة الذهاب بين الناديين، التي جرت الاثنين الماضي، قد انتهت بفوز الاتحاد 83 / 77 على الأهلي في لقاء الرجال، فيما فاز الأهلي 83 / 59 على الاتحاد في مواجهة المرتبط.

وعقب تحقيقه 3 انتصارات مقابل فوز وحيد للاتحاد في المواجهات الأربع، التي جرت بين الناديين على مستوى الرجال والشباب، توج الأهلي بلقب دوري المرتبط هذا الموسم.

وتعد هذه هي البطولة الثانية التي يحققها الأهلي هذا الموسم تحت قيادة مدربه الإسباني أوجستي بوش، بعدما سبق أن توج الشهر الماضي بالبطولة العربية للأندية، التي أقيمت بمدينة الاسكندرية المصرية.

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