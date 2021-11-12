ناصر الرزوقي: 15 دولة عربية في بطولة العالم للكاراتيه بدبي

المصدر: د ب أ

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بدأت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للكاراتيه التي تقام في الإمارات خلال الفترة من 16 حتى 21 من الشهر الجاري في ترتيب أوراقها قبل الانطلاق الرسمي لهذا الحدث.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي.

ويشارك في البطولة 117 دولة، ووصلت إلى مقر إقامة الفنادق وملاعب التدريبات في دبي عدد كبير من المنتخبات المشاركة، ولاقت ترحيبا كبيرا وتسهيلات متميزة في إجراءات الدخول بما يضمن للجميع السلامة في ظل الأجواء الصحية العالمية الحالية بفيروس كورونا.

وقام اللواء "م" ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، نائب رئيس الاتحاد الدولي بزيارة مقر المنتخبات المشاركة وصالات التدريب المتنوعة في دبي، والاطمئنان أيضا على الإجراءات الصحية المتبعة في دخول الضيوف إلى الإمارات عبر مطار دبي، ورحب الرزوقي بالضيوف مؤكدا لهم أنه سيتم توفير كل الدعم الذي يجعل من البطولة حدثا رياضيا رائعا ومتميزا، سواء من الناحية الفنية أو التنظيمية لتوفر كل عناصر النجاح.

وقال :"هناك مشاركة عربية متميزة بعدد 15 دولة في هذه النسخة خاصة بعد التألق العربي اللافت في الأولمبياد سواء من مصر أو الأردن أو السعودية، بعد تحقيق نتائج مبهرة في طوكيو 2020، وننتظر من الكاراتيه العربي تألقا جديدا في بطولة العالم التي تأتي في توقيت مهم للغاية لكل اللاعبين العالميين والأولمبيين المشاركين".

وأضاف الرزوقي :" تشهد البطولة قبل يوم من انطلاق منافساتها اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكاراتيه يوم 15 نوفمبر الجاري، والذي سيعقد برئاسة الاسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه".

وعلى صعيد المنافسات، ستكون الانطلاقة صباح يوم 16 نوفمبر في الصالة الرئيسية لمجمع حمدان الرياضي بمشاركة 1054 لاعبا ولاعبة يمثلون 117 دولة من بينها 15 دولة عربية هي: الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان ومصر والعراق والأردن ولبنان وسوريا وفلسطين والجزائر وتونس والمغرب".

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