مواجهة أمريكية - روسية في نصف نهائي كأس بيلي غين كينغ للتنس

المصدر: رويترز

عوضت أنستاسيا بافليوتشنكوفا تأخرها بمجموعة لتهزم أليز كورنيه أمس الأربعاء وتقود فريق الاتحاد الروسي للتنس للفوز على فرنسا حاملة اللقب والتأهل إلى قبل نهائي كأس بيلي غين كينغ لفرق السيدات لأول مرة منذ 2015.

ويلعب الفريق الروسي، الفائز بكأس الاتحاد أربع مرات بين 2004 و2008، غدا الجمعة ضد الولايات المتحدة التي تغلبت 2-1 على إسبانيا لتنتزع صدارة المجموعة الثالثة.

واحتاج الفريق الروسي، الذي تحتل لاعباته الخمس في براج مراكز ضمن أول 40 على العالم، إلى الفوز بمباراة واحدة في الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الأولى بعد تغلبه 3-صفر على كندا أول أمس الثلاثاء.

وخسرت إيكاترينا ألكسندروفا المباراة الأولى أمام كلارا بوريل مما جعل بافليوتشنكوفا، وهي الأعلى تصنيفا في الفريق الروسي بوجودها في المركز 12 على العالم، في حاجة للفوز بمباراتها أمام كورنيه المصنفة 59 عالميا لتجنب ترك مصير فريقها معلقا على مباراة الزوجي.

ولعبت كورنيه بروح عالية أمام منافستها الروسية وفازت بالمجموعة الأولى لكن بافليوتشنكوفا رفعت من مستواها لتتفوق بنتيجة 5-7 و6-4 و6-2 في ساعتين و23 دقيقة.

وكسرت بافليوتشنكوفا إرسال كورنيه ثلاث مرات في المجموعة الحاسمة وحسمت المباراة من أول فرصة أتيحت لها قبل أن تذهب لمعانقة زميلتها داريا كاساتكينا.

وأبلغت بافليوتشنكوفا الصحفيين "أنا مرهقة للغاية الآن لأنني بذلت كل ما في وسعي بدنيا ونفسيا".

وعادت بوريل وكورنيه إلى الملعب لخوض مباراة الزوجي على أمل منح فرنسا الانتصار على الأقل، لكن الثنائي الروسي المكون من ليودميلا سامسونوفا وفيرونيكا كودرميتوفا فاز بسهولة 6-2 و6-1.

وفي النظام الجديد للبطولة، تم تقسيم 12 فريقا على أربع مجموعات وتتأهل الفرق الفائزة بالصدارة إلى الدور قبل النهائي يوم الجمعة، وتختتم البطولة بالمواجهة النهائية يوم السبت.

ودخلت فرنسا، التي خسرت المواجهة الافتتاحية 2-1 أمام كندا، مواجهة أمس الأربعاء وهي متأخرة 6-3 أمام الفريق الروسي في سجل المواجهات المباشرة.

واستهلت ألكسندروفا، التي تتفوق بفارق 45 مركزا على بوريل المصنفة 77 عالميا، مباراة الفردي الأولى بقوة قبل أن تنتفض اللاعبة الفرنسية البالغ عمرها 20 عاما بطريقة رائعة وتفوز 3-6 و6-4 و6-3.

وكانت أمريكا، صاحبة الرقم القياسي بحصد اللقب 18 مرة، في خطر بعد الخسارة أمام سلوفاكيا في أول مواجهة لكنها كانت تعلم أن الفوز على إسبانيا سيكون كافيا.

وانتصرت سلون ستيفنز 6-4 و6-4 على نوريا باريزاس دياز ثم تغلبت زميلتها دانييل كولينز على سارة سوريبيس تورمو.

وفي مباراة الزوجي فازت إسبانيا لكن أمريكا ضمنت الصدارة بسبب نسبة الفوز مقابل الخسارة.

ويُختتم دور المجموعات اليوم الخميس، حيث تلعب أستراليا ضد روسيا البيضاء في المجموعة الثانية وسويسرا ضد التشيك صاحبة الضيافة في المجموعة الرابعة.

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