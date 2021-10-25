احتفالات صاخبة في باكستان بعد فوزها بأول كأس العالم للكريكت على الهند.. فيديو

المصدر: رويترز

بالألعاب النارية وإطلاق أبواق السيارات وحتى إطلاق الأعيرة النارية في الهواء، احتفل عشاق رياضة الكريكت في المدن الباكستانية أمس الأحد بحصول فريق بلادهم على أول كأس للعالم على حساب غريمه التقليدي وهو الفريق الهندي.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي قاد باكستان للفوز بكأس العالم في 1992، على تويتر "تهانينا للفريق الباكستاني ... الأمة فخورة بكم جميعا". وانضم إليه في تهنئة الفريق رئيس الأركان المشتركة للجيش بما يسلط الضوء على الرمزية السياسية لذلك الفوز.

ووقعت اشتباكات متكررة بين البلدين الجارين على مدى السنوات، وكانت أحدث مواجهة في 2019، لكن في أرض الملعب، عادة ما يتعانق أفراد الفريقين ويتبادلون الأحاديث الودية بعد المباريات.

وتدفق عشاق الرياضة في كراتشي، كبرى مدن باكستان، على الشوارع فور انتهاء المباراة بفوز بلادهم ولوحوا بعلم بلادهم من على الدراجات النارية ومن نوافذ السيارات.

كما ذكرت وسائل إعلام باكستانية أن احتفالات صاخبة بالفوز جرت في أجزاء من الشطر الهندي في كشمير الذي تقطنه أغلبية مسلمة ويمثل محور التوتر بين البلدين.

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