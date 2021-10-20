أستراليا: لا استثناء للاعبي البطولة المفتوحة للتنس من تطعيم كورونا المزدوج

المصدر: د ب أ

استبعد وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك اليوم الأربعاء منح إعفاءات من التطعيم ضد فيروس كورونا للاعبين المتنافسين في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وسط تكهنات حول وضع نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا، بشأن التطعيم.

وقال هوك لإذاعة (إيه بي سي): "نصيحتنا الصحية هي أنه عندما نفتح الحدود، يتعين تطعيم كل من يأتي إلى أستراليا بالجرعتين".

وتابع: "ليس لدي رسالة إلى نوفاك. لدي رسالة إلى كل من يرغب في زيارة أستراليا، ستحتاج إلى تطعيم مزدوج".

وأضاف: "هذا أمر يتم تطبيقه عالميا، وليس فقط على لاعبي التنس".

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