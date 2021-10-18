كاميرون نوري.. أول بريطاني يحرز لقب "إنديان ويلز" للتنس

المصدر: رويترز

كافح كاميرون نوري ليهزم نيكولوز باسيلاشفيلي 3-6 و6-4 و6-1 في نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس أمس الأحد ويصبح أول بريطاني يحرز اللقب.

وبدا أن مفاجأة في طريقها للحدوث عندما فاز باسيلاشفيلي صاحب التسديدات القوية بالمجموعة الأولى لكن نوري استجمع قواه في المجموعة الثانية وكسر إرسال اللاعب الجورجي ليلجأ اللاعبان إلى مجموعة فاصلة.

وفي المجموعة الثالثة، كسر نوري الأعسر إرسال باسيلاشفيلي مبكرا وأنقذ ثلاث نقاط لكسر إرساله ليتقدم 3-صفر بعد أن بدأ اللاعب الجورجي في ارتكاب أخطاء سهلة تحت الأضواء في صحراء كاليفورنيا.

وحسم نوري انتصاره عندما أرسل باسيلاشفيلي ضربة أمامية خارج الملعب في نقطة المباراة ليحقق أكبر فوز في مسيرته.

ووصل البريطانيون آندي موراي وتيم هينمان وجريج روسيدسكي من قبل إلى المباراة النهائية في إنديان ويلز لكنهم خسروا جميعا.

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