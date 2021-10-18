بادوسا تفوز بلقب "إنديان ويلز" للتنس على حساب أزارينكا

المصدر: رويترز

أجهضت باولا بادوسا انتفاضة فيكتوريا أزارينكا لتفوز 7-6 و2-6 و7-6 في نهائي بطولة إنديان ويلز للتنس أمس الأحد.

وكانت أزارينكا على بُعد نقطتين من الفوز باللقب للمرة الثالثة والإرسال في حوزتها عندما بدأ مستواها في التراجع عقب سلسلة من الأخطاء.

واستغلت بادوسا تراجع منافستها وحافظت على تماسكها في الشوط الفاصل الأخير، وسددت كرة ناجحة في نقطة الفوز بالمباراة ثم سقطت أرضا في سعادة.

وبهذا الانتصار، أصبحت بادوسا أول لاعبة إسبانية تفوز بالبطولة المقامة في صحراء كاليفورنيا، وستتقدم إلى المركز 13 في التصنيف العالمي اليوم الاثنين.

وأُلغيت البطولة، التي يطلق عليها أحيانا خامس البطولات الكبرى، العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19 وتأجلت هذا العام من مارس إلى أكتوبر بسبب الأزمة الصحية العالمية.

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