هل قتلت العداءة الكينية تيروب بيد زوجها؟

المصدر: رويترز

قالت الشرطة الكينية أمس الخميس إنها ألقت القبض على زوج العداءة أغنيس تيروب، الحاصلة على برونزيتين في بطولات العالم، بعد مقتلها في منزلها.

وكانت الشرطة قالت أول أمس الأربعاء إن تيروب تم طعنها في رقبتها بسكين.

واحتلت تيروب المركز الرابع في سباق خمسة آلاف متر في أولمبياد طوكيو العام الحالي.

وأشارت الشرطة الكينية إلى أنه تم القبض على إبراهيم روتيتش في مدينة مومباسا الساحلية بعد ساعات من مناشدات بتسليم نفسه.

وأبلغ توم ماكوري، نائب رئيس شرطة كيو نورث رويترز، عبر الهاتف "تم إلقاء القبض على المشتبه به الليلة. يمكنني التأكيد أن المشتبه به الرئيسي في حوزتنا".

وقالت إدارة التحقيقات الجنائية في حسابها في تويتر إنه تم إلقاء القبض على روتيتش بعد اصطدام سيارته بشاحنة وإنه كان يحاول الفرار من البلاد.

وحطمت تيروب الرقم القياسي لسباق عشرة كيلومترات للسيدات في ألمانيا الشهر الماضي محققة 30.01 دقيقة بفارق 28 ثانية عن الرقم السابق للمغربية أسماء الغزاوي في 2002.

ونالت تيروب ميداليتين برونزيتين ببطولة العالم في 2017 و2019 في سباق عشرة آلاف متر، وتوجت أيضا ببطولة العالم لاختراق الضاحية في 2015.

وكان الرئيس الكيني أوهورو كينياتا قال في بيان يوم الأربعاء "الأمر الأكثر إيلاما أن أغنيس، البطلة الكينية بكل المقاييس، قد فقدت حياتها بشكل مؤلم من خلال عمل إجرامي ارتكبه أشخاص أنانيون وجبناء". "أطالب وكالات إنفاذ القانون بقيادة جهاز الشرطة الوطني بتعقب واعتقال الجناه المسؤولين عن مقتل أغنيس".

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