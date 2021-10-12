خروج المصنفة الأولى وحاملة اللقب من إنديان ويلز للتنس

المصدر: رويترز

خرجت كارولينا بليسكوفا المصنفة الأولى وبيانكا أندريسكو حاملة اللقب من بطولة إنديان ويلز للتنس بشكل غير متوقع أمس الاثنين.

وجاءت أكبر مفاجأة، عندما فازت بياتريس حداد مايا، المصنفة 115 عالميا والمتأهلة من التصفيات بعد إصابة إحدى اللاعبات، على بليسكوفا 6-3 و7-5 وسط رياح قوية.

وارتكبت بليسكوفا، التي بلغت نهائي ويمبلدون في يوليو تموز، 12 خطأ مزدوجا وخسرت إرسالها ثماني مرات أمام اللاعبة البرازيلية المتألقة ضمن منافسات الدور الثالث.

وستلعب حداد مايا في الدور المقبل مع أنيت كونتافيت بعدما فازت لاعبة إستونيا على أندريسكو 7-6 و6-3 لتحقق فوزها الثامن على التوالي.

وفازت كونتافيت، التي أحرزت لقبين على الأراضي الصلبة هذا الموسم، بآخر خمسة أشواط في المباراة لتهزم البطلة الكندية المتوجة باللقب في 2019، والتي نالت لقب أمريكا المفتوحة ذلك العام.

ولم يتمكن العملاق الأمريكي رايلي أوبيلكا من استغلال ضربات إرساله القوية وخسر 6-3 و6-4 أمام جريجور ديميتروف.

ونجح ديميتروف في تعويض خسارته أمام أوبيلكا بمجموعتين متتاليتين في بطولة كندا المفتوحة في أغسطس الماضي.

وفي الدور الثالث أيضا، أطاح دييجو شوارتزمان بدانييل إيفانز وفاز عليه 5-7 و6-4 و6-صفر، كما تفوقت أنجليك كيربر المصنفة العاشرة على داريا كاساتكينا 6-2 و1-6 و6-4.

وتعافى إيفانز، الذي بلغ الدور الرابع في بطولة أمريكا المفتوحة الشهر الماضي في أفضل أداء له في البطولات الكبرى في مسيرته، من التأخر 5-2 ليفوز بالمجموعة الأولى، وواصل الزخم ليكسر إرسال منافسه الأرجنتيني المصنف 11 في أول شوط بالمجموعة الثانية.

لكن شوارتزمان انتفض بقوة وكسر إرسال إيفانز أربع مرات من ست فرص متاحة في المجموعة الثانية ليدرك التعادل في المباراة.

ولم يكن بوسع إيفانز استعادة مستواه، وتألق شوارتزمان حتى إنه خسر نقطتين فقط من نقاط إرساله الأول في المجموعة الثالثة.

وخاضت كيربر مواجهة متباينة خسرت خلالها المجموعة الثانية، ثم نجت من كسر إرسالها في مناسبتين قبل أن تحسم المباراة.

وانسحب الأمريكي جون إيسنر المصنف 20 من مباراة الدور الثالث المقررة يوم الثلاثاء أمام يانيك سينر بعدما عاد إلى بلاده عقب إنجاب طفله الثالث.

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