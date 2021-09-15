البوروندية نيونسابا تحطّم الرقم القياسي العالمي في سباق 2000 متر

المصدر: رويترز

اختتمت العداءة فرانسين نيونسابا من بوروندي الموسم بتحطيم الرقم القياسي العالمي لسباق 2000 متر أمس الثلاثاء بعد أن سجلت خمس دقائق و21.56 ثانية في لقاء في زغرب.

وتفوقت نيونسابا (28 عاما)، الفائزة بلقب سباق خمسة آلاف متر في الدوري الماسي في زوريخ الأسبوع الماضي، بفارق أربع ثوان تقريبا عن الرقم العالمي خارج القاعات وبأكثر من ثانيتين عن الرقم القياسي داخل القاعات.

وكان الرقم القياسي السابق داخل القاعات من نصيب الاثيوبية جنزيبي ديبابا في 2017 أما الأيرلندية سونيا أوسوليفان فتمسكت بالرقم القياسي خارج القاعات منذ 1994.

وحُرمت نيونسابا، الحاصلة على فضية سباق 800 متر في أولمبياد 2016، من المشاركة في سباقها المفضل بسبب المعدلات الطبيعية المرتفعة لهرمون الذكورة (تستوستيرون).

وتحولت إلى سباق خمسة آلاف متر في أولمبياد طوكيو لكنها استبعدت بسبب مخالفة في التصفيات، بينما احتلت المركز الخامس في سباق 10 آلاف متر.

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