الزمالك يتوَّج بالسوبر الإفريقي لليد ويضرب موعداً مع برشلونة

المصدر: د ب أ

تُوج الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد، عقب تغلبه على الأهلي 28 / 27، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس.

وجاءت المباراة، التي أقيمت في صالة حسن مصطفى في السادس من أكتوبر، حماسية بين الفريقين، حيث خطف الزمالك الفوز في اللحظات الأخيرة.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة كانت النتيجة هي التعادل 27/27، قبل أن ينجح يحيى الدرع، لاعب الزمالك، في تسجيل الهدف الحاسم القاتل، ليفوز الفريق الأبيض 28/27 ويتوج ببطولة السوبر الإفريقي.

وسيلتقي الزمالك مع برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» يوم السادس من أكتوبر المقبل، في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية مونديال الأندية خلال الفترة من الخامس حتى التاسع من الشهر المقبل.

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